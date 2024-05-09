У monobank зʼявилися дружні «Банки». Як це працює
- Автор:
- Ліза Бровко
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У цифровому банку monobank зʼявилася нова функція — дружні «Банки» для дружніх зборів.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Дружні «Банки» працюють так.
- Організатор збору створює «Банку» у звичний спосіб.
- Охочі доєднатися переходять за посиланням і натискають «Доєднатись до збору».
- Далі кожен встановлює ціль і поширює власне посилання на збір.
- Гроші надходять одразу в «Банку» організатора, а ті, хто доєднався до основної «Банки», бачать власний прогрес збору.
«Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі!» — наголосив Гороховський.
Щоб нова функція запрацювала, застосунок monobank потрібно оновити.
«Банки» monobank запустив у 2020 році. Цей інструмент є одним із найпопулярніших для збору коштів на благодійність і на військові потреби серед українських волонтерів.
- У березні 2024 року monobank розширив можливості для збору коштів у «Банках» і додав опції зберігати чужі «Банки» до себе, додавати IBAN для «Банок». А ще тепер фонди можуть відкривати багато зборів одночасно.