Новини

У monobank зʼявилися дружні «Банки». Як це працює

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У цифровому банку monobank зʼявилася нова функція — дружні «Банки» для дружніх зборів.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Дружні «Банки» працюють так.

«Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі!» — наголосив Гороховський.

Щоб нова функція запрацювала, застосунок monobank потрібно оновити.

«Банки» monobank запустив у 2020 році. Цей інструмент є одним із найпопулярніших для збору коштів на благодійність і на військові потреби серед українських волонтерів.