У monobank зʼявилися дружні «Банки». Як це працює

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У цифровому банку monobank зʼявилася нова функція — дружні «Банки» для дружніх зборів.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Дружні «Банки» працюють так.

Організатор збору створює «Банку» у звичний спосіб.

Охочі доєднатися переходять за посиланням і натискають «Доєднатись до збору».

Далі кожен встановлює ціль і поширює власне посилання на збір.

Гроші надходять одразу в «Банку» організатора, а ті, хто доєднався до основної «Банки», бачать власний прогрес збору.

«Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі!» — наголосив Гороховський.

Щоб нова функція запрацювала, застосунок monobank потрібно оновити.

«Банки» monobank запустив у 2020 році. Цей інструмент є одним із найпопулярніших для збору коштів на благодійність і на військові потреби серед українських волонтерів.