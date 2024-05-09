Сергія Рудя звільнили з посади начальника Управління державної охорони. Його співробітники готували вбивство президента Зеленського

Новини

Начальника Управління державної охорони Сергія Рудя звільнили з посади.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Днями Служба безпеки України викрила мережу російських агентів, які готували вбивство Зеленського, голови СБУ Малюка, очільника ГУР Буданова та інших високопосадовців.

До складу агентурної мережі входили двоє полковників Управління державної охорони, яких уже затримали. Зокрема, вони зливали ворогу секретну інформацію і озброювали його.

Крім того, один зі співробітників УДО перебуває під вартою через підозру у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві. За даними ДБР, чоловік під час конфлікту штовхнув підлітка, той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї.