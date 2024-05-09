Швеція виділила €28 мільйонів на підтримку оборонного потенціалу України

Новини

Unsplash

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни перерахувати €28 мільйонів на підтримку обороноздатності України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Так, €18 мільйонів передадуть трьом коаліціям у рамках Контактної групи з питань оборони України, а €10 мільйонів — до Фонду НАТО для України.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це доти, доки це буде необхідно. Шведська підтримка буде поступово переходити до закупівлі нового обладнання у промисловості для України. Завдяки цим платежам до фондів ми зможемо зміцнити оборону України в плані безпілотників, розмінування і посилення можливостей українських ВМС», — заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

Гроші розподілять таким чином:

€5 мільйонів на користь Коаліції з розмінування, які будуть спрямовані на спільні закупівлі обладнання та навчання українського персоналу;

€3 мільйони на Коаліцію морської безпеки, яка підвищує потенціал України в галузі безпечних морських перевезень у Чорному морі, а також розширює можливості українських ВМС у галузі морського спостереження, амфібійних боїв, контролю над морем і протидії російським військовим кораблям.

€10 мільйонів передадуть Коаліції безпілотників.

7 березня 2024 року Швеція офіційно приєдналася до НАТО. Вона стала 32-м членом Альянсу.