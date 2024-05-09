Зеленський знову змінив командувача Сил спеціальних операцій. Ним став Герой України Олександр Трепак

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Президент Володимир Зеленський звільнив полковника Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій та призначив на його місце бригадного генерала Олександр Трепака.

Про це йдеться в указах президента № 313/2024 та № 314/2024.

Лупачук пропрацював на посаді майже пів року — його призначили 3 листопада 2023 року. До цього ССО керував Віктор Хоренко.

Олександр Трепак — Герой України, був командиром Кіровоградського 3 полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу — заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.