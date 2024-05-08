У ЄС вирішили, як використати заморожені російські активи для України

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Посли Європейського Союзу погодили, що робити з прибутками від заморожених активів росії.

Про це повідомила пресслужба головування Бельгії в Раді Європейського Союзу.

Гроші використають для підтримки відновлення України та оборонної допомоги.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення послів і привітала цю політичну домовленість.

«Я вітаю сьогоднішню політичну домовленість щодо нашої пропозиції про використання надходжень від знерухомлених російських активів для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя», — написала вона.

Європейський Союз підготував законодавство, яке вже в липні дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів. Це дозволить використовувати приблизно €3 мільярди на рік для фінансування зброї. Ідеться про прибутки, отримані після 15 лютого 2024 року.

Пізніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший мільярд євро від прибутків із заморожених російських активів Україна може отримати вже 1 липня цього року.