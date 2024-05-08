Британія висилає російського аташе через «зловмисні» дії Москви

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Велика Британія висилає російського аташе з питань оборони, а також позбавить деякі обʼєкти нерухомості дипломатичного статусу та обмежить тривалість російських дипломатичних віз. Це відповідь на «зловмисну діяльність» Кремля, заявив міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі.

Про це пише Reuters.

«Ми виженемо російського аташе з питань оборони, який насправді є офіцером військової розвідки рф», — сказав міністр.

Джеймс Клеверлі у зверненні до парламенту додав, що Британія вже є «надзвичайно складним середовищем для російських спецслужб», але країна ще більше посилюватиме захист до загроз з росії.

Міністр передбачає, що через це на Британію очікують «звинувачення в русофобії, теорії змови та істерія з боку російського уряду», але британський уряд «не триматимуть за дурня».

Російське видання «Важные истории» пише, що посаду аташе з питань оборони при посольстві росії у Британії обіймає полковник Максим Єловік. Такі аташе — це офіційні представники Міноборони росії. Часто вони виявлялися співробітниками Головного розвідувального управління Генштабу ЗС росії.