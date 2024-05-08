Малайзія започаткує «дипломатію орангутанів» для збільшення продажів пальмової олії

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Alejandra Ruo / Twitter

Малайзія хоче започаткувати «дипломатію орангутанів» у країнах, що імпортують пальмову олію. Тварин даруватимуть, щоб покращити репутацію Малайзію як «зберігача біорізноманіття».

Про це пише Reuters.

Цей план нагадує «дипломатію панд» у Китаї — країна відправляє «посланців дружби» для того, щоб налагодити дипломатичні звʼязки з іншими країнами. Однак зооактивісти виступають проти ідеї Малайзії та просять уряд знайти інший шлях для захисту навколишнього середовища і збільшення виробництва пальмової олії.

Ідея з’явилася після того, як торік Європейський Союз схвалив заборону на імпорт товарів, повʼязаних із вирубкою лісів. Це рішення може зашкодити виробництву пальмової олії. Малайзія, яка є другим у світі виробником пальмової олії, називала цей закон дискримінаційним.

Міністр плантацій і сировини Джохарі Абдул Гані заявив, що Малайзія подарує орангутанів великим імпортерам пальмової олії та активним торговим партнерам — Європейському Союзу, Китаю та Індії. Поки що подробиць дипломатичної стратегії не розкривають.

«Це доведе світовій спільноті, що Малайзія віддана справі збереження біорізноманіття. Ми покажем країнам світу, що Малайзія залишається надійним виробником пальмової олії та прагне захищати навколишнє середовище», — заявив міністр Джохарі Абдул Гані.

Зараз орангутани перебувають під загрозою зникнення. Їхня популяція на острові Борнео — менше ніж 105 тисяч тварин, повідомляє природоохоронна група WWF. Представництво організації в Малайзії наголошує, що заради розширення плантацій для виробництва пальмової олії не мають знищувати ліси, де живуть тварини.

Також зооактивісти занепокоєні, що передача орангутангів іншим країнам може негативно вплинути на їхню популяцію в Малайзії. На думку WWF, уряд Малайзії має залучати торгових партнерів для збереження тварин у країні, а не навпаки. Якщо ж уряд не посилить захист тварин, то вже до 2025 року їхня кількість може зменшитись до 47 тисяч.