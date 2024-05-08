Литва готова відправити свої війська на навчання в Україну — Київ має лише попросити

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Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна фактично готова відправити своїх солдатів в Україну на навчальну місію, але Київ поки що не просив про це.

Про це вона повідомила в коментарі виданню Financial Times.

Президент Франції Емманюель Макрон ще наприкінці лютого 2024 року запропонував країнам ЄС і НАТО відправляти свої війська в Україну. Ця ідея зустріла погрози з боку росії, тож деякі країни побоюються такого кроку, щоб не спровокувати пряму конфронтацію з рф.

Шимоніте сказала, що парламент давав дозвіл на відправку литовських військ на навчання в Україну, але цього не роблять, оскільки Київ ще не просив про це.

Премʼєрка визнала, що росія може розцінити це як провокацію з боку Литви, але додала: «Якби ми просто думали про відповідь росії, ми б ніяк не допомагали Україні. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось убʼють ядерною зброєю».

Цього тижня росія провела військові навчання з використанням тактичної ядерної зброї у відповідь на заклик Макрона до західних держав не відкидати ідеї розташування своїх військ в Україні в разі критичної ситуації.

Шимоніте вважає, що рф навряд чи застосує ядерну зброю, оскільки радіоактивні опади вразять і росію теж.

«Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід», — зазначила вона.

За словами Шимоніте, росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, як-от електростанції, школи та лікарні, щоб спровокувати нову хвилю еміграції.

ЄС наразі приймає понад 4,2 мільйона біженців з України. Утім, через два роки війни громадяни деяких європейських країн дедалі більше критикують підтримку, яку надають українцям.

Шимоніте також відкинула судження про те, що Литва допомагає повертати в Україну чоловіків призовного віку.

«Ми не влаштовуватимемо депортацій та не розшукуватимемо українських чоловіків у Литві, оскільки це незаконно», — сказала Шимоніте, додавши, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Проте, за її словами, країна може відмовити в постійному проживанні деяким чоловікам призовного віку, якщо Україна доведе, що вони ухилялися від військової служби.

Вона «бажає допомогти Україні, щоб вона мала потенціал для оновлення Збройних сил і дала відпочити людям, які давно воюють».