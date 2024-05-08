Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві. Працівнику УДО змінили підозру, тепер йому загрожує довічне

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Слідчі ДБР завершили досудове розслідування справи про вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві. Працівнику УДО Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

Косову змінили підозру з ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з обтяжуючими обставинами).

Тепер йому загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.