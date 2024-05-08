Росіяни вкотре атакували українську енергетику. ППО збила 39 ракет і 20 безпілотників

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У ніч на 8 травня росіяни масовано обстріляли територію України ракетами різних типів і ударними БпЛА. Окупанти цілилися по українській енергетиці. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет і 21 ударний безпілотник.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Росіяни запустили по Україні аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» з Тамбовської області рф; дві балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово окупованої території Криму; чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря; 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із Саратовської області рф і акваторії Каспійського моря; крилату ракету «Іскандер-К» із Криму; дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з окупованої Запорізької області та 21 ударний дрон типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарську та Курської області рф.

Українська протиповітряна оборона знищила 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, чотири крилаті ракети «Калібр», дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 і 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.