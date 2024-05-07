Кабмін підтримав створення у структурі ЗСУ окремого роду військ — Сил безпілотних систем

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Defense Express

Кабінет міністрів України підтримав указ президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у структурі Збройних сил — Сил безпілотних систем.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що тепер його відомство підготує та внесе на засідання уряду відповідний законопроєкт.

«Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку росії. Сили безпілотних систем — це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях — стратегічному, оперативному і тактичному — за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі», — заявив міністр.