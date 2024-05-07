Білорусь слідом за росією раптово перевіряє готовність носіїв ядерної зброї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство оборони Білорусі і секретар Радбезу країни Олександр Вольфович оголосили про раптову перевірку» засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї.
Про це повідомляють пресслужба відомства та «Радіо Свобода».
Секретар Радбезу Олександр Вольфович заявив, що перевірка проводиться «синхронізовано» з навчаннями в росії, які анонсували 6 травня. Війська відпрацюють підвіску «спецбоєприпасів» на штурмовики Су-25, а ракетні дивізіони комплексів «Іскандер» та «Полонез» відпрацюють планування та умовні удари.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що до перевірки залучать ескадрильї штурмовиків Су-25 116 штурмової авіаційної бази та 587 окремий ракетний дивізіон 465 ракетної бригади, озброєний ракетними комплексами «Іскандер-М». У навчаннях також візьме участь підрозділ 336 реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами «Полонез-М».
За даними групи, ракетні комплекси і штурмовики перебазують. Зокрема, щонайменше два Су-25 вже перелетіли з аеродрому «Ліда» на аеродром «Мачуліщі».
- 6 травня 2024 року Міноборони росії оголосило про навчання з «ударами» тактичною ядерною зброєю. Їх проведуть за дорученням путіна «у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб». Москва періодично проводить подібні навчання, але без реальних ядерних вибухів.
- У той же день Міністерство закордонних справ рф пригрозило Великій Британії ударами по військових обʼєктах за межами України, якщо ЗСУ битимуть по території рф британською зброєю.
- Такою заявою відомство відповіло на слова міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Камерона, який 3 травня у Києві оголосив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у рф.