На фронті загинув боєць «Азову» Назарій «Грінка» Гринцевич

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На фронті загинув наймолодший захисник Маріуполя, «азовець» Назар Гринцевич із позивним «Грінка». 10 березня йому виповнився 21 рік.

Про це повідомив заступник командира бригади «Азов» майор Микита Надточій із позивним «Раз-два».

Разом із побратимами «Грінка» три місяці тримав оборону «Азовсталі», потрапив у російський полон і після звільнення знову повернувся до війська. Далі він продовжив службу в рідній бригаді на посаді командира групи спецпризначення «Контакт 12».

Відомим «Грінка» став завдяки вірусному відео з підвалів «Азовсталі», у зверненні до українців він тоді сказав: «Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну».

У соцмережах в памʼять про Гринцевича почали публікувати вирізки з його чисельних інтервʼю.