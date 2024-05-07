У ЄС пояснили, чому деякі країни-члени послали представників на «інавгурацію» путіна

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Попри рекомендацію державам Євросоюзу не відвідувати «інавгурацію» володимира путіна, країни-члени мають право ухвалювати власні рішення у сфері зовнішньої політики.

Так на брифінгу в Брюсселі пояснив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано рішення деяких членів ЄС відправити своїх представників на «інавгурацію» путіна.

Він нагадав, що ЄС як інституція не представлений на «інавгурації» у Москві своїм послом. Дипломат ЄС отримав відповідні рекомендації від зовнішньополітичної служби Євросоюзу й утримався від участі.

«Проте кілька країн-членів вирішили діяти самостійно. Зрештою це їхнє власне рішення і їхня компетенція — вирішувати, чи вони хочуть бути присутніми на такому заході, чи ні. Але переважна більшість країн-членів залишаються осторонь, включно з послом ЄС», — підкреслив Стано.

Він також зазначив, що країни, які вирішили відправити своїх представників на «інавгурацію» путіна, повинні самі надати пояснення, чому вони це зробили.

Стано не відповів на запитання, які саме країни були присутні на «інавгурації». За даними «Радіо Свободи», делегатів відправили Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта й Кіпр.

«Інавгурація» путіна

Так звану інавгурацію путіна провели 7 травня. Деякі з європейських країн заявили, що їхніх представників не буде на церемонії, зокрема, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Окрім того, на церемонію вирішив не їхати премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

США також не відправили свого представника на «інавгурацію», але заявили, що путін «є президентом росії, і він продовжить бути в цій ролі».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не бачать підстав для визнання путіна демократично обраним і легітимним президентом росії.

Водночас Франція відправила свого посла на так звану інавгурацію путіна. Це може свідчити про потенційний розкол між Францією та іншими країнами, зокрема Литвою, Латвією та Естонією, які категорично проти надання путіну будь-якої форми легітимності після російського повномасштабного вторгнення в Україну.