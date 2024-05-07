Санду заперечила чутки, що Україна нібито пропонувала «закрити питання» з Придністровʼям силовим шляхом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Maia Sandu
Президентка Молдови Майя Санду заперечила чутки про те, що Київ нібито пропонував допомогти вирішити питання з невизнаним Придністров’ям силовим шляхом.
Про це вона сказала в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю.
Інтерв’юер запитав її, чи справді під час повномасштабної війни від України надходили пропозиції допомогти Кишиневу «закрити питання» з Придністров’ям, де досі перебуває невелика кількість російських військ.
«Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв — те, що ми читали, що деякі люди говорили в засобах масової інформації… Але офіційно — кажу з повною відповідальністю — таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції», — відповіла Майя Санду.
За її словами, Молдова бачить вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом.
«Військовим шляхом — ми не погодимося на це», — додала президентка Молдови.
- Придністровʼя — адміністративна одиниця в складі Молдови, що має статус автономії. 1990 року на цій території ПМР оголосила про суверенітет. У звʼязку з цим між Молдовою і самопроголошеною республікою почався збройний конфлікт. Улітку 1992-го бойові дії завершилися. У середині 1990-х до Придністровʼя ввели контингент російських миротворчих сил. Політичний конфлікт досі не врегулювали. Світова спільнота не визнає незалежності Придністровʼя. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністровʼя окупованою росією територією.