Хакери зламали сервери Міноборони Британії. За атакою, ймовірно, стоїть Китай

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Хакери зламали сервери Міністерства оборони Великої Британії. За кібератакою, ймовірно, стоїть Китай.

Про це повідомляє Sky News.

Сьогодні депутатам повідомлять про масовий витік даних Міністерства оборони. Хакери націлилися на особисті дані військовослужбовців і співробітників Міноборони, вони атакували систему, через яку проходить грошова винагорода чинним і колишнім військовослужбовцям. Зокрема, кіберзлодіям вдалося отримати імена й банківські реквізити працівників оборонного відомства, військових і ветеранів.

Уряд не називає країни, яка стоїть за кібератакою, але Sky News повідомляє, що це Китай.

За словами британського депутата і колишнього військового Тобіаса Еллвуда, Китай, імовірно, «дивиться на фінансово вразливі верстви населення з думкою, що ними можна маніпулювати в обмін на готівку».

Очікується, що сьогодні міністр оборони Грант Шеппс виступить із заявою перед Палатою громад. Як повідомляло ВВС, імовірно, він запропонує «багатопунктовий план» із переліком заходів щодо захисту постраждалих від кібератаки військовослужбовців. У Міноборони сподіваються, що співробітники не турбуватимуться про свою безпеку, завтра їм нададуть консультацію і підтримку.

Зламана система не підв’язана до основних серверів Міноборони, її повністю вивели з ладу. У відомстві розпочали перевірку. Міністерство оборони працювало в прискореному режимі протягом останніх 72 годин, щоб зрозуміти масштаб зламу, втім розслідування поки не підтвердило витоку даних.

Цей випадок може призвести до того, що з Великою Британією перестануть ділитися розвідданими країни, що мають напружені відносини з Китаєм.