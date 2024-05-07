ЦАХАЛ узяв під контроль КПП «Рафах» на півдні Гази

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Ізраїльські війська взяли під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту «Рафах», який відділяє сектор Гази від Єгипту.

Цю інформацію підтвердили ізраїльські військові, передає Times of Israel та

Контрольно-пропускний пункт на кордоні з Єгиптом тепер відрізаний від дороги Салах-ад-Дін у східному Рафаху, яку також захопили ізраїльські військові під час нічного наступу.

Військову операцію проводили під керівництвом 162 дивізії та 401 бронетанкової бригади у співпраці зі спеціальними підрозділами, які діяли в східній частині Рафаху.

За даними ЦАХАЛ, під час нічної операції ліквідували близько 20 бойовиків ХАМАС, знищили 150 цілей та виявили три «важливих» тунелі, передає Haaretz.