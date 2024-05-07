Ізраїль атакував об’єкти ХАМАС у Рафаху
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ізраїль уночі атакував цілі ХАМАС у Рафаху на півдні сектора Гази. Це сталося через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню.
Про це повідомляють Армія оборони Ізраїлю, а також The Wall Street Journal і Reuters.
Перед нанесенням удару Ізраїль попередив палестинців про необхідність евакуюватися зі східного Рафаху в бік розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі та Хан-Юнісі.
Цим наступом ЦАХАЛ хоче «створити військовий тиск на ХАМАС, щоб досягти прогресу у звільненні заручників».
За словами члена військового кабінету Ізраїлю Бенні Ґанца, «військова операція в Рафаху є невідʼємною частиною постійних зусиль щодо повернення викрадених бойовиками ХАМАС мирних жителів Ізраїлю». Він також зазначив, що кожне рішення буде передано на розгляд військового кабінету, і в них не буде жодних політичних міркувань.
Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів відрядить до Каїру перемовників для подальших переговорів про угоду.
- Рафах — останнє місто на півдні сектора Гази, куди ще не увійшла ізраїльська армія під час наземної операції проти терористів ХАМАС. Влада Ізраїлю кілька місяців наполягала на проведенні військової операції в Рафаху, необхідної, як вони вважають, для повного знищення керівництва ХАМАС. При цьому США неодноразово критикували плани проведення цієї операції через велику кількість цивільного населення в місті.