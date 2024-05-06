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США не відправлятимуть свого представника на «інавгурацію» путіна, яка пройде 7 травня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Також Вашингтон не вважає «вибори» в росії чесними й вільними, але путін «є президентом росії, і він продовжить бути в цій ролі».

«Ми однозначно не визнаємо вибори президента в росії вільними та чесними. Однак путін — президент росії і продовжуватиме діяти в цій ролі. Але нашого представника не буде на його інавгурації», — сказав речник Держдепу.

«Інавгурація» путіна

Так звану інавгурацію путіна проведуть 7 травня. Деякі з європейських країн заявили, що їхніх представників не буде на церемонії. Зокрема, такі заяви вже зробили Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Окрім того, на церемонію не приїде премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Речник Європейського Союзу Пітер Стано під час брифінгу заявив, що європейські країни отримали запрошення з росії взяти участь у церемонії «інавгурації» путіна, однак зараз розмірковують, якою може бути спільна відповідь на це запрошення від усього ЄС. Причому, за словами Стано, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступає проти того, щоб ЄС брав участь в «інавгурації» путіна.

Водночас Франція відправить свого посла на так звану інавгурацію путіна. Це може свідчити про потенційний розкол між Францією та іншими країнами, зокрема Литвою, Латвією та Естонією, які категорично проти надання путіну будь-якої форми легітимності після російського повномасштабного вторгнення в Україну.