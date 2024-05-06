Уряд затвердив перелік документів для подачі до МСЕК

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Кабінет міністрів затвердив перелік документів, які подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це має меншити навантаження на людей та скоротити терміни оформлення документів.

Про це пише пресслужба уряду.

Ось загальні документи, які треба подати, щоб пройти МСЕК:

паспорт громадянина України (якщо у формі ID-картки, то ще потрібен витяг з реєстру територіальної громади);

довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;

для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок війни або інтернування в нейтральних державах, — довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

А це медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК:

направлення на МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний звʼязок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

До того ж тепер причинний звʼязок інвалідності та ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватимуть на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Комісія встановлюватиме ступінь втрати працездатності після закінчення лікування. Також вона розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Усі ці зміни внесли до урядової постанови «Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності».