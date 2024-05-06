Новини

Уряд затвердив перелік документів для подачі до МСЕК

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

skaman306 / Getty Images

Кабінет міністрів затвердив перелік документів, які подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це має меншити навантаження на людей та скоротити терміни оформлення документів.

Про це пише пресслужба уряду.

Ось загальні документи, які треба подати, щоб пройти МСЕК:

А це медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК:

До того ж тепер причинний звʼязок інвалідності та ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватимуть на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Комісія встановлюватиме ступінь втрати працездатності після закінчення лікування. Також вона розроблятиме програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Усі ці зміни внесли до урядової постанови «Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності».