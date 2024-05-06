Міністр оборони Іспанії заявила, що обіцяні ракети до Patriot уже в Україні

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що обіцяні її країною ракети до систем протиповітряної оборони Patriot уже прибули до України. Кількість переданих ракет не уточнюють.

Про це Роблес заявила під час візиту до військової бази у Сарагосі, де проходять навчання українські військові, пише іспанське видання El Mundo.

«Ми повинні чітко усвідомлювати, що Україна — це країна, яка зазнала вторгнення з боку путіна, котрий, як ми всі знаємо, чинить масові убивства [в Україні] та не збирається встановлювати жодних обмежень», — заявила Роблес.

Міністр оборони Іспанії зазначила, що передані ракети до Patriot допоможуть захистити Україну від російських повітряних атак. Крім того, Роблес наголосила, що країни Європейського Союзу мають зберегти підтримку України.

Окрім зенітних ракет-перехоплювачів Patriot великої дальності, Іспанія оголосила про передачу легких і важких кулеметів, захищених транспортних засобів на колесах, броньованих машин піхоти, протитанкових засобів та гаубиць польової артилерії — ця допомога запланована на наступні два місяці. За цими поставками послідує передача різних систем протиповітряного спостереження і дистанційних станцій озброєння для захисту від безпілотників.

Також Іспанія готує до відправки нові танки Leopard. Перші одиниці будуть готові до кінця червня.