Boeing запускає свою першу космічну місію з екіпажем

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Першу місію американської аерокосмічної компанії Boeing з екіпажем на космічному кораблі Starliner планують запустити вже сьогодні ввечері з мису Канаверал в американському штаті Флорида.

Про це повідомляє The Hill.

Якщо дозволять погодні умови, Starliner стартуватиме з двома астронавтами NASA на борту приблизно о 22:30 за східним часом (близько 05:30 ранку за київським часом).

У Boeing сподіваються, що Starliner зможе доставити космонавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС), і в разі успіху планують конкурувати з пропозиціями комерційних місій від компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX, яка роками домінувала в ніші приватних космічних польотів.

На борту будуть 58-річна космонавтка NASA Суніта Вільямс і 61-річний космонавт NASA Баррі Вілмор, у межах місії вони планують провести тиждень на МКС. Під час тестового польоту астронавти також виконають серію обережних маневрів на кораблі, щоб розширити його можливості.

Успішна місія в космос з екіпажем могла б стати величезним проривом для Boeing, яка постійно відставала від SpaceX — Boeing вдалося виконати лише два безпілотних польоти, тоді як остання здійснила дев’ять місій з екіпажем.

США виділили Boeing понад $4 мільярди на розробку Starliner.

Starliner у космос запустить ракета Atlas V — це буде вперше, коли Atlas V використають для пілотованого польоту з часів проєкту Mercury 1960-х років. Це буде сотий запуск Atlas V, яка відтоді використовується для запуску супутників.

Очікується, що політ до МКС триватиме близько 26 годин, а потім астронавти планують пристикуватися там на вісім днів. Компанія запланувала шість пілотованих місій до станції протягом наступних шести років, до прогнозованого терміну експлуатації МКС.