Українцям за кордоном знову почали видати паспорти. Хто в пріоритеті

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Закордонні підрозділи ДП «Документ» відновили видачу паспортів громадянам України в тестовому режимі. Про це повідомили на сайті підприємства.

Паспорти видаватимуть насамперед «соціально вразливим категоріям громадян», які отримають повторне сповіщення про готовність паспорта для видачі.

Щоб отримати документ, необхідно показати смс-повідомлення, надіслане після 25 квітня, надати документ, що посвідчує особу заявника, зокрема е-паспорт у застосунку «Дія», і пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.