Українцям за кордоном знову почали видати паспорти. Хто в пріоритеті
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Закордонні підрозділи ДП «Документ» відновили видачу паспортів громадянам України в тестовому режимі. Про це повідомили на сайті підприємства.
Паспорти видаватимуть насамперед «соціально вразливим категоріям громадян», які отримають повторне сповіщення про готовність паспорта для видачі.
Щоб отримати документ, необхідно показати смс-повідомлення, надіслане після 25 квітня, надати документ, що посвідчує особу заявника, зокрема е-паспорт у застосунку «Дія», і пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
- З 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності закону про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК. Того ж дня ДП «Документ» повідомило, що призупиняє видачу готових документів за кордоном через «технічні причини». Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.
- Один із розробників закону про мобілізацію, депутат Федір Веніславський пояснював «Бабелю», що норма про оновлення даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Тобто ТЦК знатиме, що ці люди за кордоном, їх не будуть шукати в Україні та витрачати на це відповідні ресурси. Депортувати з-за кордону нікого не будуть, бо таких механізмів просто не існує.