ГУР знищив російський швидкісний катер у Криму

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищило російський швидкісний катер у Криму.

Про це повідомили в ГУР МО.

Підрозділ української розвідки Group 13 провів успішну операцію зі знищення ворожого швидкісного катера ударним морським дроном Magura V5.

Успішна місія в бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24, зазначили в ГУР.

«Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму», — кажуть у розвідці.

За допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищили російські кораблі «Цезар Куніков», «Івановець», «Сергій Котов», «Акула» та «Серна», а також пошкодили «Іван Хурс».