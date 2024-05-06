Лідер демократів не відкидає, що США «доведеться втрутитися» у війну в Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Лідер демократичної меншості в Палаті представників США Гакім Джеффріс в інтервʼю CBS News заявив, що не відкидає втручання американських військ у війну в Україні.
За його словами, США не можуть дозволити Україні «впасти», бо якщо це станеться, то з високою ймовірністю «Америці доведеться втрутитися».
«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутуватися в конфлікт — не просто нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями», – сказав Джеффріс.
Джеффріс запевняє, що путін намагається відтворити Радянський Союз, тому в разі «успіху в Україні» він не зупиниться й піде далі, загрожуючи НАТО.
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