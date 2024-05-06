Уночі Сили ППО знищили 12 з 13 російських безпілотників, що атакували Сумщину

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У ніч на 4 травня російські війська атакували Україну 13 ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи знищили 12 ударних БпЛА в Сумській області.

Під час атаки перебої з електропостачанням фіксували у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. Також у Сумах частково відсутнє водопостачання.

У Сумській ОВА заявили про відновлювальні роботи на постраждалих обʼєктах.

«Ворог наніс авіаційний удар по енергетичних обʼєктах Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи», — зазначили в ОВА.