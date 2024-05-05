Радник президента США Салліван: Військова підтримка США на $61 мільярд може допомогти Україні здійснити контрнаступ у 2025 році

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Reuters / «Бабель»

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США на $61 мільярд.

Про це повідомляє Financial Times.

Салліван сказав, що досі очікує «прогресу росії в найближчий період» на полі бою, бо навіть попри новий пакет фінансування, який США затвердили минулого місяця, «неможливо миттєво кардинально змінити ситуацію».

Проте він сказав, що завдяки новій допомозі від США Україна зможе «утримати лінію» та «забезпечити протистояння російському нападу» протягом 2024 року. Водночас він заявив, що Україна планує «просуватися вперед, щоб відвоювати територію, відібрану росіянами».

Його коментарі щодо потенційного контрнаступу з боку України є найбільш чітким формулюванням Білого дому про те, як Штати бачать розвиток війни у випадку перемоги чинного президента Джо Байдена на виборах у листопаді.

Будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу і схвалення Білого дому. Проте колишній президент США і головний суперник Байдена на президентських перегонах Дональд Трамп скептично ставиться до підтримки України, натомість обіцяє «швидко припинити війну» шляхом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Bild минулого місяця заявив, що існує план контрнаступу, але він залежить від більшої військової підтримки, зокрема й від США.

Утім, зазначає видання, тоді як зброя вже прямує зі США до лінії фронту після схвалення чергового пакета допомоги минулого місяця, вирішальне значення у протистоянні росії має розвʼязання проблеми нестачі військовослужбовців.