Міноборони: Забезпечення одного солдата ЗСУ коштує 1,2 мільйона гривень

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Забезпечення одного військовослужбовця Збройних сил України обходиться державному бюджету у $30 тисяч, або ж 1,2 мільйона гривень. Ця сума не враховує вартість зброї, якою користується солдат.

Про це в коментарі Bloomberg повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Чиновник не уточнив, який період часу охоплює така статистика.

Щодо оборонного бюджету Джигир сказав, що вартість мобілізаційної кампанії залежатиме від щомісячного призову, надходження допомоги та рішень про ротацію.