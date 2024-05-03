Зеленський каже, що обмін полоненими «всіх на всіх» можливий і до завершення війни

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Обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» можливий не тільки після закінчення війни, а і в межах Саміту миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед прикордонниками в Хмельницькому.

«Бажано обміняти “всіх на всіх”. Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни. Вони повільніші, ніж хотілося. Трек “всіх на всіх” спроможний я вам скажу, в якому випадку. Деякі скептично скажуть: “Тільки після закінчення війни”. Бо це є однією з умов закінчення війни. Я вважаю, що в нас є можливість спробувати це зробити раніше. Є практичний майданчик — Саміті миру 15—16 червня», — сказав президент.

За словами Зеленського, в України є три пріоритетних питання на саміті:

енергетична і ядерна безпека;

вільне судноплавство і неблокування морів;

обмін «всіх на всіх» і повернення українських дітей, які були силою депортовані в росію.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України, який пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток.

На саміт Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу, йдеться в повідомленні МЗС. Швейцарія вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.

В Офісі президента додали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру.