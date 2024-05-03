ОП: Переговорну позицію, яку виробить Саміт миру, передадуть росії

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Пресслужба Офісу президента України

Саміт миру, який пройде в червні у Швейцарії, виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.

Про це заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі DW.

«Україна та Швейцарія організовують Саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право і статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру», — сказав він.

В коментарі «Українській правді» він уточнив, що може бути кілька узгоджених позицій «за окремими пунктами формули миру».

«Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до росії. Таким чином саміт у Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру», — уточнив Никифоров.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України, який пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток.

На саміт Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу, йдеться в повідомленні МЗС. Швейцарія вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола держав та їхній внесок у дискусію матиме вирішальне значення для досягнення цих цілей.

В Офісі президента додали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В уряді Швейцарії заявили, що «на даному етапі» росію не планують запрошувати, однак участь рф вважають обовʼязковою для досягнення миру.