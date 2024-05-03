Президент: Україна перебуває перед новим етапом війни

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з росією. Найближчим часом наша країна спільно з партнерами має зробити все, аби зірвати ворожий наступ.

Про це він заявив під час виступу перед прикордонниками в Хмельницькому.

«Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, усі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми маємо зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум», — сказав він.

Зеленський також закликав прикордонників і надалі «максимально ефективно захищати наші громади та відповідати окупанту його неминучим знищенням» на будь-які атаки.