Президент: Україна перебуває перед новим етапом війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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bild.de
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стоїть перед новим етапом війни з росією. Найближчим часом наша країна спільно з партнерами має зробити все, аби зірвати ворожий наступ.
Про це він заявив під час виступу перед прикордонниками в Хмельницькому.
«Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, усі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми маємо зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум», — сказав він.
Зеленський також закликав прикордонників і надалі «максимально ефективно захищати наші громади та відповідати окупанту його неминучим знищенням» на будь-які атаки.
- На початку квітня видання Financial Times з посиланням на українських та західних чиновників писало, що наступ рф може початися на чотирьох напрямках, зокрема на Харків.
- Керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що російські війська можуть піти у новий наступ уже наприкінці травня цього року. За його прогнозом, вони намагатимуться повністю захопити Луганську та Донецьку області.