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Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, з якими військовозобовʼяний вважатиметься придатним до служби. Цей перелік міститься в наказі Мініноборони «Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України», який завтра набуде чинності.

З 4 травня не буде статусу обмежено придатний до військової служби. Водночас за станом здоровʼякожного чоловіка призовного віку зможуть визнати або придатним, або непридатним, або придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони.

Як приклад, до захворювань, з якими військовозобовʼязаних вважатимуть повністю придатними, відносять так:

А до служби в тилу визнаватимуться придатними зокрема з такими хворобами:

Повний розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, можна переглянути тут, у главі 24.

Наприкінці квітня директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони Оксана Сухорукова повідомила, що придатних до військової служби також поділятимуть на чотири категорії — за завданнями, які вони можуть виконувати.