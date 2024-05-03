Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, з якими військовозобовʼяний вважатиметься придатним до служби. Цей перелік міститься в наказі Мініноборони «Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України», який завтра набуде чинності.
З 4 травня не буде статусу обмежено придатний до військової служби. Водночас за станом здоровʼякожного чоловіка призовного віку зможуть визнати або придатним, або непридатним, або придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони.
Як приклад, до захворювань, з якими військовозобовʼязаних вважатимуть повністю придатними, відносять так:
- залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
- хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;
- хвороба, зумовлена ВІЛ (стабільна), або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією;
- новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
- новоутворення з незначними порушеннями функцій;
- повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;
- хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
- стійкі компенсації наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми;
- легкі психічні розлади з виходом в одужання;
- запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем;
- хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
- гіпертонічна хвороба I стадії
- хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;
- хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
- артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.
А до служби в тилу визнаватимуться придатними зокрема з такими хворобами:
- клінічно вилікуваним туберкульозом;
- хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
- хворобами, зумовленими ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
- зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри;
- хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями, та іншими;
- доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій.
Повний розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, можна переглянути тут, у главі 24.
Наприкінці квітня директорка департаменту охорони здоровʼя Міноборони Оксана Сухорукова повідомила, що придатних до військової служби також поділятимуть на чотири категорії — за завданнями, які вони можуть виконувати.