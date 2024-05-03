Данія вперше за 50 років послабить законодавство щодо абортів

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The Boston Globe

Уряд Данії заявив, що країна вперше за 50 років послабить законодавство щодо абортів. Тепер жінкам дозволять переривати вагітність до 18-го тижня — раніше дозволяли лише до 12-го. Очікують, що зміни почнуть діяти з червня 2025 року.

Про це пише агенція Associated Press.

Також закон змінять, щоб дозволити неповнолітнім дівчатам від 15 до 17 років робити аборт без згоди батьків.

Безкоштовні аборти в Данії ввели в 1973 році. Оскільки в той час вагітність переривали виключно хірургічним шляхом, для абортів встановили обмеження — його можна було робити лише до 12-го тижня вагітності, оскільки пізніше зʼявлявся більший ризик ускладнень від операції.

«Ідеться про індивідуальну свободу жінки, про право розпоряджатися власним тілом і власним життям. Це історичний день для рівноправності жінок», — сказала міністр із питань гендерної рівності Данії Марі Бʼєрре.

Трипартійний центристський уряд погодив послаблення законодавства про аборти з двома лівими групами — Соціалістичною народною партією і «Червоно-зеленим альянсом», а також із двома центристськими партіями — соціал-лібералами й «Альтернативою». За рішення ще мають проголосувати в парламенті, однак вважають, що ініціативу ухвалять.

За інформацією Данського управління даних охорони здоровʼя, загальна кількість абортів у Данії протягом останніх років залишалася стабільною. У 2022 році зробили 14 700 медичних абортів проти 14 500 у 2017 році. Пік припав на 1975 рік, коли зробили 27 900 абортів.