Крах оборони Очеретиного: Проєкт DeepState відповів на звинувачення командування 115 бригади ЗСУ

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Команда аналітичного проєкту DeepState, який віднедавна співпрацює з Міноборони України, відреагувала на критику і звинувачення командування 115 механізованої бригади ЗСУ.

Свою заяву команда опублікувала в Telegram-каналі DeepState.

У ній сказано, що проєкт в жодних висловлюваннях не звинувачував бійців 115 бригади у провалі оборони вже втраченого населеного пункту Очеретине (Донецька область), а наголошував на необхідності розслідування й аналізу дій командування бригади.

«У своїй заяві у фейсбук бригада прикривається загиблими. Дуже зручна позиція, але є один момент,: за рішення, які призвели до значних втрат особового складу з подальшим хаотичним відходом через відсутність налагодження засобів ураження, відповідальність несе саме командування, а не рядові бійці», — наголосили в DeepState.

Команда проєкту акцентувала на тому, що в соцмережах є численні свідчення і коментарі бійців, які служили поряд з 115 бригадою, членів родин військових 115 ОМБр, які зникли безвісти при втраті Очеретиного, а також пости про загиблих.

«Це як мінімум перші причини, чому необхідно звернути увагу на дані події. Жодне прізвище не може бути вищим за життя наших бійців! Жодні помилки не можуть бути вищими за життя наших бійців. Це декларує суспільство, це декларує військово-політичне керівництво країни й це декларує наша команда. Але командування 115 бригади вирішило інакше. Шкода», — додали в DeepState.

Команда проєкту планує підготувати й опублікувати детальний звіт про події в районі Очеретиного, які мали місце на позиціях 8 і 12 квітня.

Довідково DeepState коротко описав, як 115 ОМБр зайшла на позиції — у період з 27 по 29 березня вона замінювала 23 механізовану бригаду, яка весь лютий і березень покращувала позиції. Заміняла 115 бригаду 100 ОМБр, що мала зайти на позиції в Очеретине, але не зайшла, бо вони були захоплені росіянами або знищені.

Що сталося?

2 травня 2024 року речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна повідомив, що російським військам вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині. Однак частина селища, де стоять росіяни, перебуває під вогневим контролем українських військ — бої тривають.

24 квітня проєкт DeepState писав, що керівництво 115 ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, оскільки допустило значні втрати серед бійців. Засновник проєкту Роман Погорілий в інтервʼю Radio NV казав, що в зоні відповідальності бригади бійці систематично залишали позиції, були «дивні дії», «незрозумілі маневри з боку ворога», а в підсумку провал фронту.

2 травня командування 115 бригади ЗСУ розповіло свою версію подій в Очеретиному. Слова засновника ресурсу DeepState назвали неправдою, а всі обставини нібито вже встановлює комісія. Погорілого командування звинуватило у спаплюженні честі та гідності 115 ОМБр, а також у знеціненні життів полеглих бійців.