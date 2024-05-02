На Донеччині через російський обстріл загинули двоє людей. Серед них — дитина

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Російське військо ввечері 2 травня обстріляло село Мемрик у Донецькій області з реактивної системи залпового вогню «Град». Загинули двоє людей, ще двоє поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед загиблих — 12-річна дитина. Двох поранених доставили до лікарні.

У селі внаслідок обстрілу пошкоджені сім приватних будинків.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Очільник Донецької ОВА вкотре закликав всіх жителів області, особливо сімʼї з дітьми, евакуюватися.

У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.