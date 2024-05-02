Поліцейські знесли пропалестинський табір у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі

Новини

Сотні поліцейських увійшли на територію Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, де пропалестинські протестувальники створили наметове містечко. Перш ніж увійти, правоохоронці неодноразово закликали через гучномовець звільнити зону протесту.

Про це пише Reuters.

Офіцери заходили на територію рядами, тримаючи в руках кийки, а протестувальники зробили живий ланцюг, намагаючись заблокувати їхнє просування. Деякі демонстранти тримали імпровізовані щити та парасольки, вони світили яскравими вогнями в очі офіцерів.

Каліфорнійські поліцейські знесли намети, зруйнували барикади та розібрали весь табір. Також вони заарештували протестувальників і надягали їм наручники. Поліція використовувала світлошумові гранати.

Місцева телевізійна станція KABC-TV оцінила, що всередині табору сиділи від 300 до 500 протестувальників, багато з яких носили традиційні палестинські куфії (головний убір, популярний в арабських країнах), а ще близько 2 000 демонстрантів зібралися біля барикад.

Протестувальники закликали президента США Джо Байдена робити більше для припинення «кровопролиття» в секторі Гази та зменшення гуманітарної кризи.

Кульмінація протесту сталася кількома днями раніше, коли мітингарів зустріли контрпротестувальники, які звинувачували їх у розпалюванні антисемітизму. Сторони вступали в рукопашні бої, бризкалися перцевими балончиками, кидали фаєри та били битами.

Очільник університету Джин Блок назвав пропалестинське таборування на території кампусу «незаконним». Також він додав, що студентів, які не вийдуть з табору, притягнуть до дисциплінарної відповідальності.