Естонський депутат приїхав з Таллінна до Києва на велосипеді. Так він збирав гроші на допомогу ЗСУ

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Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи «Україна — Естонія» Крісто Енн Вага прибув на велосипеді з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для Сил оборони України.

Про це естонський парламентар розповів в Х.

«Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам», — підписав Вага фото з Майдану Незалежності в Києві.

Він подякував усім, хто підтримував його під час цієї мандрівки, і тим, хто вже зробив пожертви. Парламентар закликав підтримати українську армію, зробивши донат на сайті.

Пожертви збирають спільно з організацією NAFO — гроші підуть для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів.

Наразі жертводавці перерахували €29 916, зазначена ціль збору — €50 тисяч.