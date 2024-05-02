TikTok і Universal Music підписали нову угоду. Пісні Тейлор Свіфт, The Weeknd та інших повернуться на платформу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Лейбл Universal Music Group (UMG) і платформа TikTok підписали нову ліцензійну угоду щодо роялті, яка поверне в соцмережу пісні Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлза, Адель, Дрейка, Аріани Гранде, Coldplay, The Weeknd, Елтона Джона, Джастіна Бібера та інших відомих виконавців.
Про це повідомляє пресслужба Universal Music.
Компанії домовились розробити нову систему монетизації в TikTok — платформа погодилась на «підвищену винагороду» артистам, але на яку саме — не вказується. Також TikTok покращить інструменти підтримки виконавців, розширить аналітику, інтегрує нові можливості (наприклад, продажу квитків на концерти) і посилить боротьбу з використанням штучного інтелекту.
Пісні лейблу повернуться в соцмережу «протягом кількох тижнів». Звукову доріжку відновлять і у створених раніше відео, пише ВВС.
- Universal Music видалила треки своїх артистів з TikTok у лютому 2024 року після закінчення терміну попередньої ліцензійної угоди. Сторони не могли домовитися про нову через низку розбіжностей — UMG хотіла більших виплат артистам і вимагала протидіяти ШІ, а TikTok звинувачував лейбл у жадібності.
- У квітні пісні Тейлор Свіфт неочікувано повернулись у TikTok. Медіа писали, що це може бути повʼязано із релізом її нового альбому.