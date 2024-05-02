Росія знищила й пошкодила в Україні майже 2 тисячі культурних обʼєктів
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Станом на 25 квітня через російські атаки постраждали 1 987 обʼєктів культури. З них 324 — знищені (16,3%).
Таку статистику Мінкультури опублікувало 2 травня.
Втрати закладів культури державної форми власності склали 30 обʼєктів (12% від кількості закладів базової мережі загальнодержавного рівня), комунальної форми власності — 1 957 обʼєктів (6% від кількості закладів базової мережі місцевого рівня).
Найчастіше руйнувань зазнавали клубні заклади — 48,2% від всіх закладів культури, що постраждали.
Загалом постраждали:
- клубні заклади — 958;
- бібліотеки — 708;
- заклади мистецької освіти — 153;
- музеї та галереї — 114;
- театри, кінотеатри та філармонії — 36;
- парки, зоопарки, заповідники — 15;
- цирки — 3.
Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, мистецькі школи і коледжі на території 281 територіальної громади.
Найчастіше атаки приходились по закладах Донецької (83%), Харківської (55,4%), Сумської (54,9%) та Миколаївської (44,2%) областей.