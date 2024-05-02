Росія знищила в Одесі депо та відділення «Нової пошти», а також склад «Агромаркету»

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Російська ракета в Одесі знищила не тільки депо та відділення «Нової пошти», а й 15,5 т товарів — це техніка, одяг, ліки, іграшки тощо. У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».

Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють компенсувати втрачене. Важливо, що усі співробітники сортувального депо й відділення «Нової пошти» врятувалися в бомбосховищі.

Також удар знищив склад магазину «Агромаркет», який який займається рослинами.