Армія росії використовує проти України хлорпікрин. Він заборонений Конвенцією ООН про хімічну зброю
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Росія використовує хімічну речовину хлорпікрин проти українських військових, чим порушує Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї.
Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.
Відомство має докази використання не тільки хлорпікрину, а й сльозогінного газу. Російські війська ці речовини використовують, щоб вибити українських захисників з позицій. Де саме і коли окупанти використали хлорпікрин, не вказано.
Через це США 1 травня 2024 року запровадили нові санкції проти росії, відповідно до закону 1991 року про заборону використання хімічної та біологічної зброї. Під них потрапили три державні організації рф, які займаються розробками хімічної та біологічної зброї, а також чотири компанії, які підтримують ці організації.
Посол росії у Вашингтоні Анатолій Антонов вже заявив, що звинувачення США на адресу росії «одіозні та безпідставні». Москва неодноразово заперечувала застосування хімічної зброї в Україні. Тим часом z-блогери іноді публікують відео, що підтверджують застосування газу на фронті.
- Командування ЗСУ раніше офіційно повідомляло, що війська рф застосовують на полі бою отруйні гази і боєприпаси зі сльозогінним газом. Здебільшого це гранати К-51 та РГР, які скидають на позиції дронами. На березень 2024 року зафіксували 1 068 хімічних атак.