Е-кабінет військовозобовʼязаного запустять 18 травня. Як він працюватиме

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Електронний кабінет військовозобовʼязаного запрацює 18 травня. Зараз мобільний застосунок розроблюють — його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі «Радіо Свобода».

«Ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він [е-кабінет] був доступний всім нашим громадянам», — сказала Черногоренко.

За її словами, для того щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і внести необхідну інформацію. Черногоренко нагадала, що з 18 травня військовозобовʼязані мають зареєструвати свої дані, а саме номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах — в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобовʼязаного.

Черногоренко запевнила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи військкомат. Через електронний кабінет військовозобовʼязаного це можна буде зробити з будь-якої зручної точки, зокрема з-за кордону.

«Ми вважаємо, що кількість військовозобовʼязаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70—80%, тому що це буде дуже зручно», — зазначила заступниця міністра оборони.