Росіяни атакували Одесу балістикою, постраждали щонайменше 13 людей
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Російські війська ввечері 1 травня атакували Одесу балістичними ракетами.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання виникла потужна пожежа.
Місцеві Telegram-пабліки повідомляють, що після удару горить склад «Нової пошти» в Київському районі міста. Російські пропагандисти активно просувають версію, що там нібито був склад з боєприпасами виробництва країн НАТО.
«Нова пошта» опублікувала у Facebook відео з наслідками атаки. У компанії зазначили, що постраждали сортувальне депо та відділення пошти. Серед співробітників загиблих і постраждалих немає.
- Росіяни регулярно бʼють по Одесі. У ніч на 1 травня в місті пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще троє — дістали поранень.