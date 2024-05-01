Майно ексміністра освіти, держзрадника Табачника надійшло в управління Фонду держмайна

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Майно проросійського колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду держмайна України.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.

Зокрема, Фонд отримав в управління майже $144 тисячі; пʼять земельних ділянок і будинок площею 672,7 кв. м в селищі Козин на Київщині; половину квартири в центрі Києва на вулиці Ярославів Вал.

Крім того, Фонд реалізує право на компенсацію грошових активів на понад 40 мільйонів гривень і право кредиторської вимоги на понад 191 тисячу гривень.

Також за рішенням Вищого антикорупційного суду до Фонду держмайна передали майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Зокрема, квартиру в Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota і Nissan.

Священнослужитель і архієрей Російської православної церкви Ростислав Швець очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023-го.

З початку війни у 2014 році він підтримував війну росії проти України та російську окупацію. Він отримав російське громадянство.

У грудні 2022 року СБУ опублікувала список представників УПЦ МП, які потрапили під санкції. Серед них був і митрополит Лазар. У спецслужбі зазначили, що ці представники просували російські наративи й пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України та приєднали очолювані ними єпархії до Російської православної церкви.