Майно ексміністра освіти, держзрадника Табачника надійшло в управління Фонду держмайна
- Автор:
- Олександра Амру
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Майно проросійського колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду держмайна України.
Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.
Зокрема, Фонд отримав в управління майже $144 тисячі; пʼять земельних ділянок і будинок площею 672,7 кв. м в селищі Козин на Київщині; половину квартири в центрі Києва на вулиці Ярославів Вал.
Крім того, Фонд реалізує право на компенсацію грошових активів на понад 40 мільйонів гривень і право кредиторської вимоги на понад 191 тисячу гривень.
Також за рішенням Вищого антикорупційного суду до Фонду держмайна передали майно колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Зокрема, квартиру в Сімферополі та чотири автівки: два Mercedes, Toyota і Nissan.
Священнослужитель і архієрей Російської православної церкви Ростислав Швець очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023-го.
З початку війни у 2014 році він підтримував війну росії проти України та російську окупацію. Він отримав російське громадянство.
У грудні 2022 року СБУ опублікувала список представників УПЦ МП, які потрапили під санкції. Серед них був і митрополит Лазар. У спецслужбі зазначили, що ці представники просували російські наративи й пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України та приєднали очолювані ними єпархії до Російської православної церкви.
- У листопаді 2022 року Дмитру Табачнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом Служба безпеки наклала арешт на його майно. 12 травня 2023 року Табачнику додатково повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) і ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).
- У березні 2024 року Табачника заочно засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво державі агресору.
- Дмитро Табачник зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях України, допомагає окупаційним адміністраціям і підтримує російську агресію.