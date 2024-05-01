Denik N: Словаччина надала захист колишньому топменеджеру «каналу Медведчука» Артему Марчевському

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Словаччина надала тимчасовий захист колишньому генеральному продюсеру каналу «112 Україна» Артему Марчевському, пише словацьке видання Deník N з посиланням на два джерела. Його адвокат Леонід Кушнаренко також підтвердив, що Марчевський зараз у Словаччині.

У березні 2024 року уряд Чехії наклав санкції на Віктора Медведчука, Марчевського та новинний сайт Voice of Europe — ним керував Марчевський. У Чехії зʼясували, що Voice of Europe є частиною російської операції впливу, мета якої — поставити під сумнів територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Оскільки після запровадження санкцій у Марчевського заблоковані рахунки, а на його майно накладений арешт, наприкінці березня він виїхав з Чехії. Прага надала запит на скасування посвідки Марчевського на проживання — це діяло б на всій території Європейського Союзу, однак він встиг отримати внутрішній захист Словаччини.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток не дав виданню з цього приводу коментарів, однак в МВС повідомили, що замаються справою Марчевського разом з розвідкою. Його перебування у країні не коментуватимуть до закінчення розслідування.

Марчевському довелося б миттєво покинути Словаччину, якби він потрапив до загальноєвропейського списку санкцій, зазначає видання.