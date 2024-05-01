У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції — перевершила показники лютого 2022 року

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У квітні Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення росії — понад 13 мільйонів тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 мільярда.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко додала, що в квітні Україна експортувала на 1,3 млн тонн більше, ніж у березні, і загалом більше, ніж вдалося експортувати в лютому 2022 року. Разом зі збільшенням обсягів виробництва та залученням інвестицій у реальний сектор це сприятиме розвитку української економіки.

На зростання показників експорту вплинуло відкриття альтернативного морського коридору влітку 2023 року — це дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал. Також розвитку українського експорту сприяє програма страхування суден Unity — завдяки цьому ставки страхування на комерційному ринку знизилися вдвічі.

Крім цього, експорт вдалося збільшити завдяки розширенню пропускної здатності «Шляхів Солідарності», передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.