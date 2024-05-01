Цьогорічний квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки

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Цьогорічний квітень у Києві став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки. Середньомісячна температура повітря квітня у столиці склала +12,8 °С — це на 2,8 °С вище кліматичної норми.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше за місяць було 20 квітня — тоді мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2 °С. А найтепліше — 2 квітня, коли максимальна температура підвищилась до +26,9 °С і встановила температурний рекорд.

Загалом у Києві з 1 по 11 квітня зафіксували 13 температурних рекордів.