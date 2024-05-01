Журналістам відкриють доступ до Верховної Ради

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Представники ЗМІ отримають доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії коронавірусу.

Про це під час круглого столу на тему «Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту» повідомив керівник Апарату Верховної Ради Вʼячеслав Штучний, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20—30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті», — зазначив Штучний.

Спікер Ради Руслан Стефанчук сказав, що необхідно «сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги».