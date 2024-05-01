МЗС представило ШІ-аватар Вікторію. Вона офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа

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МЗС України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Про це йдеться на сайті відомства.

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре, яка погодилася виступити в ролі прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші.

«Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України», — заявила Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.

Аватар виходитиме в ефіри на ТБ і радіо в кризові моменти і під час резонансних подій, коли МЗС отримує десятки запитів. Це має розвантажити відомство. Вікторія розмовляє англійською та українською. На відео з ШІ додаватимуть спеціальний QR-код, який перекидатиме на офіційну сторінку МЗС із заявою.