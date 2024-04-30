Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців до жовтня 2025 року

Новини

Getty Images

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який вносить зміни до закону «Про допомогу громадянам України». Він передбачає, зокрема, продовження тимчасового захисту українських біженців до 30 вересня 2025 року.

Про це повідомляє польське видання PAP.

Законопроєкт привʼязує виплату допомоги «800 +» і «Добрий старт» до обовʼязкового шкільного навчання. Тото виплати отримуватимуть ті, хто живе в Польщі з дитиною, яка навчається у закладах дошкільної освіти чи у школі.

За словами віце-прем’єр-міністра Владислава Косіняк-Камиша, було багато випадків, коли українці отримували виплати й одразу поверталися до України. Тому в систему видачі допомоги вводять більш чіткі правила.

Нововведення законопроєкту набудуть чинності 1 липня 2024 року за винятком деяких положень.

Що таке тимчасовий захист

Тимчасовий механізм захисту для українців, які шукали прихистку від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року — за кілька днів після великого вторгнення росії в Україну. У Польщі ухвалили закон «Про допомогу громадянам України» 12 березня 2022 року.

Наразі Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Водночас у разі потреби блок готовий продовжити тимчасовий захист українських біженців і після березня 2025 року.

Тимчасовий захист українців у ЄС, зокрема в Польщі, дозволив не перевантажити національні системи надання притулку, а громадянам України — легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла. Повномасштабна війна триває, тому країни Євросоюзу обговорюють поточні та майбутні варіанти додаткових чи альтернативних рішень для тимчасового захисту українських біженців.